ФАС усиливает контроль за ценами на топливо для аграриев еще в 16 регионах

ФАС усилил контроль за ценами на топливо для аграриев еще в 16 регионах Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Федеральная антимонопольная служба России расширяет масштаб проверок на топливном рынке. Ведомство направило еще 16 территориальным управлениям поручения усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при продаже горючего сельхозпроизводителям.

Новые предписания получили региональные УФАС в четырех федеральных округах: Уральском, Приволжском, Северо-Западном и Сибирском. Инспекторам предстоит детально проверить мелкооптовый сегмент, включая цепочки поставок с нефтехранилищ, нефтебаз и автозаправочных станций.

Особое внимание антимонопольщики уделят стоимости и объемам реализации топлива во время сезонных полевых работ, когда спрос со стороны аграриев традиционно пиковый.

В ФАС подчеркнули, что при обнаружении малейших признаков нарушений или необоснованного роста цен на местах должны «оперативно принимать меры антимонопольного реагирования». Кроме того, территориальные органы и региональные власти создадут перечень сельхозпредприятий с указанием объемов потребления топлива для предотвращения дефицита и спекуляций.

Накануне ФАС возбудила дело против трех нефтетрейдеров. Ведомство выявило координацию между организациями на биржевых торгах.