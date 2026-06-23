Число пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Горловке увеличилось до 18 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Количество пострадавших мирных жителей Горловки в результате атаки беспилотника ВСУ на рейсовый автобус возросло до 18 человек. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в мессенджере «Макс».

«По уточнённой информации, количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии мирных жителей Горловки 22 июня 2026 года возросло до 18», — говорится в публикации мэра.

Недавно в администрации города сообщали о 17 пострадавших, но после уточнения данных список жертв украинской агрессии пополнился. Все раненые — это исключительно гражданские лица, которые в момент удара находились в салоне автобуса, следовавшего по второму маршруту. Пострадавших оперативно доставили в ближайшие больницы для оказания необходимой медицинской помощи.

По словам Ивана Приходько, этот инцидент стал очередным проявлением вооруженной агрессии киевского режима против мирного населения Донбасса. Атака была совершена с использованием беспилотного летательного аппарата. Местные власти продолжают следить за состоянием раненых и оказывать их семьям всю необходимую поддержку.