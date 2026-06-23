Лавров: страны Запада потворствуют откровенно террористическим действиям Киева Фото: REUTERS.

Страны Запада потворствуют откровенно террористическим действиям киевского режима. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на посольском круглом столе по ситуации вокруг Украины.

По словам главы МИД, Британия и страны Евросоюза продолжают передавать Киеву оружие и деньги. При этом, как отметил Лавров, на Западе уже оправдывают любые преступные действия киевского режима.

«Сегодня и Британия, и страны Евросоюза продолжают накачивать киевский режим оружием и деньгами, потворствуют его откровенно террористическим действиям», — сказал он.

Лавров также указал на ситуацию с украинскими беспилотниками. По его словам, даже когда такие дроны нарушают границы стран Евросоюза и падают на их территории, ответственность за возможные последствия там пытаются возложить на Россию.

«Так, в заявлении Европейского совета от 19 июня прямо сказано, что Россия несет всю полноту ответственности за все последствия, имея в виду, что украинские боевые дроны летают и падают на территории стран Евросоюза», - добавил дипломат.

Ранее Сергей Лавров предупредил о риске прямого столкновения НАТО и России. По словам министра, такая ситуация может быстро привести к обмену ядерными ударами. Он также заявил, что Европа поддерживает киевский режим и не может рассматриваться как беспристрастный участник возможных переговоров.