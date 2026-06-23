Путин: ВС РФ поджимают противника на всех направлениях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин заявил, что российские бойцы успешно продвигаются в зоне проведения спецоперации. По данным главы государства, нет ни одного направления, где украинские боевики не отступали и не сдавали позиции. Где-то это происходит быстрее, где-то медленнее, но ВС РФ движутся вперед везде.

«Сейчас ребята наши поджимают их, поджимают на всех участках боевых соприкосновений. На всех. Нет ни одного места, где было бы наоборот. Нет!» - сказал Путин.

Об этом президент говорил во время встречи с выпускниками военных вузов России 23 июня.

Ранее KP.RU сообщил, что российские войска продолжают наступление в Константиновке ДНР, уничтожая разрозненные группы ВСУ в юго-западной части. За сутки освобождено 103 здания, потери ВСУ составили до 85 человек, общие потери неприятеля на всех направлениях за сутки - около 1440 военных.

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