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НовостиПолитика23 июня 2026 11:34

Путин снова прокомментировал «открытое письмо» Зеленского: что он сказал

Путин: письмо Зеленского сводится к созданию конфликтного потенциала
Семен ЗИМИН
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил, что открытое послание главаря киевского режима Владимира Зеленского направлено не на урегулирование конфликта, а на создание дополнительной напряженности. Такой вывод глава государства сделал на встрече с выпускниками военных вузов.

«Нет, такие обращения не создают предпосылок. Они же к чему сводятся? К тому, чтобы, наоборот, создать какой-то конфликтный потенциал», — указал Путин, отвечая на вопрос о письме Зеленского.

Ранее Путин обратил внимание на то, что хамские формулировки вряд ли можно считать подготовкой к переговорам. Он поинтересовался, являются ли такие высказывания попыткой наладить контакт или же, наоборот, желанием сорвать любые консультации. Президент констатировал, что ответ на этот вопрос очевиден.