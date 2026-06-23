Заседание совета старейшин в Ереване закончилось массовой дракой Фото: Shutterstock.

Заседание совета старейшин в Ереване было прервано после потасовки между депутатами правящей партии «Гражданский договор» и представителями оппозиции.

Конфликт начался после того, как члены оппозиционной фракции «Мать Армения» обвинили представителей власти в нарушениях в ходе предвыборной кампании. В ответ вице-мэр Еревана Армен Памбухчян заявил, что лидер партии «Мать Армения» Андраник Теванян обвиняется в государственной измене, и призвал оппонентов «помолчать».

Словесная перепалка быстро переросла в драку, после чего председательствующий объявил перерыв в заседании. Информации о пострадавших или задержанных не поступало.

Ранее оппозиционный блок «Армения» во главе с экс-президентом Робертом Кочаряном сообщил о планах оспаривать итоги парламентских выборов, заявляя о давлении на оппозицию в ходе кампании.