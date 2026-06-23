Трамп: Иран полностью согласился на ядерные инспекции

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп высказался по поводу конфликта в Иране. Он отметил, что Тегеран полностью согласился на ядерные инспекции. Об этом Трамп отметил в своем блоге.

«Несмотря на их протесты и ложные заявления об обратном, а также на настойчивые попытки фейковых новостей придать победе США как можно меньший и незначительный масштаб, Иран полностью и безоговорочно согласился на ядерные инспекции высшего уровня на долгие годы вперед», — написал глава Белого дома.

Он подчеркнул, что США согласились оставить Ормузский пролив открытым без военно-морской блокады, но корабли остаются на месте. Деньги США поступают на эскроу-счет для закупки продовольствия и медикаментов у США. Это необходимо для решения гуманитарного кризиса в Иране. Переговоры идут успешно.

Ранее KP.RU сообщил, что переговоры между Ираном и США были сорваны. Отмечается, что это произошло после удара Израиля по Ливану. Тегеран отметил, что в таких условиях подписывать мир не намерен. Трамп скинул ответственность за срыв переговоров на Иран.