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НовостиВ мире23 июня 2026 11:46

Трамп: Иран полностью согласился на ядерные инспекции

Трамп сделал заявление относительно конфликта в Иране
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Людмила МИТРОХИНА
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп высказался по поводу конфликта в Иране. Он отметил, что Тегеран полностью согласился на ядерные инспекции. Об этом Трамп отметил в своем блоге.

«Несмотря на их протесты и ложные заявления об обратном, а также на настойчивые попытки фейковых новостей придать победе США как можно меньший и незначительный масштаб, Иран полностью и безоговорочно согласился на ядерные инспекции высшего уровня на долгие годы вперед», — написал глава Белого дома.

Он подчеркнул, что США согласились оставить Ормузский пролив открытым без военно-морской блокады, но корабли остаются на месте. Деньги США поступают на эскроу-счет для закупки продовольствия и медикаментов у США. Это необходимо для решения гуманитарного кризиса в Иране. Переговоры идут успешно.

Ранее KP.RU сообщил, что переговоры между Ираном и США были сорваны. Отмечается, что это произошло после удара Израиля по Ливану. Тегеран отметил, что в таких условиях подписывать мир не намерен. Трамп скинул ответственность за срыв переговоров на Иран.