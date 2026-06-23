Президент России сделал важное заявление о СВО: «Мы придем, куда нужно»

Путин уверен, что в ходе спецоперации ВС РФ смогут «прийти, куда нужно» Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российский президент Владимир Путин твердо уверен, что Вооруженные силы России в ходе проведения спецоперации смогут «прийти, куда нужно». Об этом политик заявил во время встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений в Москве.

Российские бойцы продолжают упорно выбивать противника с освобожденных территорий, отметил лидер страны. Каждый день на линии соприкосновения фиксируют их успехи. Поэтому в будущем они смогут достичь абсолютно всех задач, поставленных перед ними, уверен Путин.

«А то, что (происходит - прим. ред.) на фронте, они (ВСУ - прим. ред) как бы за скобками оставляют. Ну там же наши ребята каждый день, каждый божий день долбят. И придем туда, куда нужно», - подчеркнул президент.

Один из выпускников сказал Путину, что будущие солдаты обязательно помогут своим товарищам.

«Я не сомневаюсь», - ответил ему президент.

Ранее на этом же мероприятии глава государства сообщил, что свыше тысячи образцов различного оружия ВС РФ прошли испытания в боевых условиях в зоне спецоперации.