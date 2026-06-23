Офицер Юса: жители Константиновки просят российских бойцов их эвакуировать Фото: REUTERS.

Жители города Константиновка в ДНР просят российских военных помочь им покинуть зону боевых действий. По словам командира батальона 1194-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Юса, местное население активно ищет пути эвакуации на территорию России. Подробностями военнослужащий поделился на видео, предоставленном Минобороны.

Офицер рассказал, что военные регулярно сталкиваются с большим количеством мирных граждан. Он подчеркнул, что большинство из них обращаются к бойцам именно с просьбой об эвакуации.

Офицер привел пример недавнего разговора с местной жительницей и ее сыном. Они заявили ему, что готовы ожидать выезда сколь угодно, лишь бы оказаться в безопасности в России. При этом они подчеркнули, что возвращаться обратно в свои дома не намерены категорически.

В то же время военнослужащий отметил сложную обстановку в самом городе. По его данным, в Константиновке остаются значительные силы украинских боевиков, которые сейчас полностью окружены российскими подразделениями.