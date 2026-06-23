Командир ВС РФ с позывным Юса: ВСУ в Константиновке попали в окружение Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Множество украинских боевиков остаются в Константиновке Донецкой Народной Республики и находятся в полном окружении российских войск. ВСУ оказать им помощь не способны. Об этом заявил временно исполняющий обязанности командира батальона 1194-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным Юса, передает Минобороны РФ.

«Помощи у них не будет, потому что они уже все в окружении. Сейчас только идет наращивание наших сил и зачистка местности», — приводит слова Юсы российское военное ведомство.

Он уточнил, что российские подразделения ведут круглосуточное наблюдение за всеми подходами и выходами из населенного пункта, полностью контролируя ситуацию.

Ранее KP.RU писал, что подразделения Южной группировки за минувшие сутки освободили в городе 128 зданий, а потери противника составили до 90 военнослужащих, 22 автомобиля и 22 пункта управления беспилотниками.

При этом южная часть Константиновки перешла под полный контроль российской армии. На этой территории остались лишь единичные разрозненные группы боевиков.