В Британии мать с бойфрендом изнасиловала и убила 2-летнюю дочь, сломав 21 кость

Девочка подвергалась жестокому насилию в течение нескольких недель. Фото: pingdao/Shutterstock/Fotodom

Мать вместе с бойфрендом изнасиловала и убила двухлетнюю дочь, сломав ей 21 кость. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на данные королевского суда Тиссайда.

Жуткая трагедия с малышкой произошла в Торнабе в Северном Йокшире. Согласно судебным материалам, девочка подвергалась жестокому насилию в течение нескольких недель. Взрослые издевались над ней осенью 2025 года. Девочка скончалась от тяжелой травмы головы, которую ей нанесли при очередном акте насилия.

Тело жертвы нашли лежащей прямо у подножия лестницы дома, где она жила. В ходе экспертизы выявили огромное количество синяков и травм. В общей сложности у малышки была сломана 21 кость.

Полицию и скорую помощь вызвала сама мать девочки - 25-летняя Александра Уокер. Причем, как заявили в суде, женщина хотела скрыть преступление. Однако ее бойфренд - 21-летний Харрисон Симпсон - настоял на этом, поскольку у жертвы не было пульса.

Вскоре правоохранители задержали пару по подозрению в совершении преступления. Пара предстала перед судом по обвинению в убийстве, причинении или допущении смерти ребенка, а также сексуальном насилии над ребенком. Судебное разбирательство все еще идет.

Ранее KP.RU писал, что во Франции прошел большой митинг из-за убийства ребенка педофилом. Десятки тысяч людей выражали свою ярость и скорбь.