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НовостиПолитика23 июня 2026 12:15

Глава Южной Осетии Гаглоев может стать советником президента России

Гаглоеву Путин предложил стать его советником
Людмила МИТРОХИНА
Глава Южной Осетии Алан Гаглоев Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Глава Южной Осетии Алан Гаглоев Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Глава Южной Осетии Алан Гаглоев сообщил, что принял предложение президента России Владимира Путина стать его советником. Информация об этом опубликована на официальном сайте администрации Гаглоева.

«Вчера у меня состоялась встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, который предложил мне перейти на работу в администрацию президента Российской Федерации», — говорится в источнике.

Нужно отметить, что встреча Путина и Гаглоева действительно прошла продуктивно. Политики обсудили широкий спектр вопросов, в том числе взаимовыгодное сотрудничество. Кроме того, Гаглоев рассказал о развитии региона и об успехах в определенных областях. До этого Гаглоев заявлял, что Россия и Южная Осетия подпишут договор об интеграции.