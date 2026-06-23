Илон Маск потерял сотни миллиардов долларов: в чем причина

Илон Маск потерял рекордные 350 млрд долларов из-за падения акций SpaceX Фото: REUTERS.

Миллиардер Илон Маск понес самые большие в истории потери личного состояния после резкого падения стоимости акций SpaceX. Об это сообщает The Telegraph.

Отмечается, что состояние триллионера сократилось на 350 миллиардов долларов за неделю после падения цены акций его компании почти на 30% с пиковых значений. Согласно расчетам Forbes, состояние Маска сократилось с 1,45 триллиона долларов до чуть менее 1,1 триллиона долларов.

В этом месяце Маск стал первым в мире триллионером после рекордного размещения акций его компании. Акции компании взлетели на 67% в первые три дня, однако падают уже три дня подряд, потеряв около 928 миллиардов долларов рыночной капитализации.

В понедельник компания SpaceX пережила худший день за короткий период своего существования на бирже, упав на 16,4% после того, как объявила о планах по первому размещению облигаций инвестиционного класса.

Ранее сайт KP.RU писал, что Маск раскритиковал идею о том, чтобы правительство США становилось совладельцем крупнейших технологических компаний, разрабатывающих искусственный интеллект.