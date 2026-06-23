КС обнаружил нарушение Конституции в сроках повышения ставок утильсбора

Поводом для рассмотрения повышения утильсбора стала жалоба компании «Терра Групп» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Конституционный суд РФ постановил, что новые ставки утилизационного сбора не могут начать действовать раньше чем через месяц после официального опубликования соответствующего правительственного акта. О нарушении сообщила пресс-служба суда.

Поводом для рассмотрения стала жалоба компании «Терра Групп», которая поставляет сельскохозяйственную технику. В КС указали, что спор возник после повышения ставок утильсбора летом 2023 года. Компания заключила контракт с казахстанским импортером на поставку 34 тракторов общей стоимостью свыше 6 млн евро, а затем оформила спецификации и внесла аванс.

После ввоза техники «Терра Групп» направила в таможенный орган расчет сбора на 4,3 млн рублей. Однако документ не приняли, поскольку к тому моменту было опубликовано постановление правительства № 938, которое предусматривало рост платежа за счет новых коэффициентов. Так как расчет был подан уже после вступления этих изменений, компании предложили заплатить около 17,5 млн рублей.

В ходе разбирательства заявитель настаивал, что такие акты должны вступать в силу не раньше чем через месяц после публикации. Арбитражные суды поддержали позицию ведомства, однако КС признал оспариваемый порядок не соответствующим Конституции РФ и направил дело на пересмотр.

«Законодателю надлежит определить правила вступления в силу и правила действия во времени нормативных правовых актов об утильсборе с учетом потребности в обеспечении необходимого срока для адаптации плательщиков, в частности для случаев повышения размера данного платежа. До тех пор применяются сроки, установленные НК РФ для актов по сборам», - заявили в КС.

Напомним, что недавно Конституционный суд РФ ограничил компенсацию за несостоявшийся ремонт по ОСАГО. Это решение было принято 26 мая.