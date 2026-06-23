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НовостиОбщество23 июня 2026 12:45

КС обнаружил нарушение Конституции в сроках повышения ставок утильсбора

Поводом для рассмотрения повышения утильсбора стала жалоба компании «Терра Групп»
Арина СЕРОВА
Поводом для рассмотрения повышения утильсбора стала жалоба компании «Терра Групп»

Поводом для рассмотрения повышения утильсбора стала жалоба компании «Терра Групп»

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Конституционный суд РФ постановил, что новые ставки утилизационного сбора не могут начать действовать раньше чем через месяц после официального опубликования соответствующего правительственного акта. О нарушении сообщила пресс-служба суда.

Поводом для рассмотрения стала жалоба компании «Терра Групп», которая поставляет сельскохозяйственную технику. В КС указали, что спор возник после повышения ставок утильсбора летом 2023 года. Компания заключила контракт с казахстанским импортером на поставку 34 тракторов общей стоимостью свыше 6 млн евро, а затем оформила спецификации и внесла аванс.

После ввоза техники «Терра Групп» направила в таможенный орган расчет сбора на 4,3 млн рублей. Однако документ не приняли, поскольку к тому моменту было опубликовано постановление правительства № 938, которое предусматривало рост платежа за счет новых коэффициентов. Так как расчет был подан уже после вступления этих изменений, компании предложили заплатить около 17,5 млн рублей.

В ходе разбирательства заявитель настаивал, что такие акты должны вступать в силу не раньше чем через месяц после публикации. Арбитражные суды поддержали позицию ведомства, однако КС признал оспариваемый порядок не соответствующим Конституции РФ и направил дело на пересмотр.

«Законодателю надлежит определить правила вступления в силу и правила действия во времени нормативных правовых актов об утильсборе с учетом потребности в обеспечении необходимого срока для адаптации плательщиков, в частности для случаев повышения размера данного платежа. До тех пор применяются сроки, установленные НК РФ для актов по сборам», - заявили в КС.

Напомним, что недавно Конституционный суд РФ ограничил компенсацию за несостоявшийся ремонт по ОСАГО. Это решение было принято 26 мая.