Конституционный суд принял важное решение по ОСАГО: в чем суть

Конституционный суд ограничил компенсацию за несостоявшийся ремонт по ОСАГО. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

Конституционный суд РФ 26 мая вынес постановление, согласно которому отдельные положения закона об ОСАГО признаны не соответствующими Основному закону страны. Речь идет о нормах, позволявших потерпевшему взыскивать со страховой компании убытки, превышающие максимальную сумму страхового возмещения в 400 тысяч рублей, в ситуациях, когда страховщик не сумел организовать восстановительный ремонт автомобиля.

В опубликованном на официальном сайте суда документе разъясняется, что оспариваемые правовые нормы противоречат Конституции РФ, поскольку на практике они служат основанием для взыскания со страховщика расходов на восстановление транспортного средства в объёме, превышающем установленный страховой лимит.

Данное решение касается именно тех случаев, когда страховая компания оказалась неспособной организовать ремонт машины в пределах предусмотренной законом страховой суммы.

Конституционный суд предписал внести необходимые корректировки в законодательство. До момента внесения этих изменений действует следующий порядок: если рыночная стоимость ремонта превышает страховую сумму, но при этом цена восстановления, рассчитанная по методике Центробанка, укладывается в страховой лимит, то автовладелец, не желающий доплачивать за ремонт из собственного кармана, имеет право потребовать денежную выплату. Страховщик в свою очередь обязан будет выплатить сумму в размере страхового лимита.

Поводом для вынесения данного постановления послужила жалоба компании. С нее клиент через судебные инстанции взыскал компенсацию за несостоявшийся ремонт автомобиля, которая превысила предельную страховую сумму в 400 тысяч рублей.

Общий объем выплат по ОСАГО по итогам прошлого года вырос на 9,4 процента, достигнув 221 миллиарда рублей. Такая динамика была связана с увеличением средней страховой выплаты до 106 тысяч рублей. При этом количество самих выплат сократилось на 5,9 процента, что отчасти объясняется снижением числа дорожно-транспортных происшествий.

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