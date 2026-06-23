Рябков: Россия не фиксирует переключение США на вопросы Украины Фото: REUTERS.

Москва не фиксирует, что администрация США переключилась на украинское урегулирование. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на полях форума «Примаковские чтения». Сообщение передает ТАСС.

Так дипломат ответил на вопрос журналистов. Те попросили прокомментировать недавние слова президента США Дональда Трампа.

«Не очень понимаю, в каком плане они переключаются на Украину. Мы, конечно, фиксируем все заявления президента Трампа, их анализируем, как и заявления других представителей администрации США. Вынужден вас разочаровать: мы видим нечто противоположное», — сказал Рябков.

Немногим ранее Трамп заявил, что после завершения ситуации вокруг Ирана США намерены сосредоточиться на украинском урегулировании. Он не уточнил, какие именно шаги готов предпринять Вашингтон. Позже помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что Трамп в разговоре с Владимиром Путиным обещал повлиять на Киев и европейских партнеров.