Стало известно, где и когда состоится прощание с актером Михаилом Ножкиным

Прощание с народным артистом Ножкиным пройдет в Храме Христа Спасителя 25 июня. Фото: кадр из фильма

Прощание с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным пройдет 25 июня в Нижнем храме Храма Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ.

Церемония начнется в 10:30. Дата и место похорон любимца советской и российской публики пока не определены.

Михаил Ножкин умер 22 июня на 90-м году жизни на руках у своей невестки. Ножкин был известен зрителям по ролям в фильмах «Ошибка резидента», «Хождение по мукам», «Одиночное плавание» и «На два часа раньше». Именно после выхода «Ошибки резидента» к нему пришла всесоюзная слава, а песня «Я в весеннем лесу пил березовый сок» стала народным хитом.

Артист умер после продолжительной болезни. Как рассказали родственники Михаила Ножкина, в последние дни своей жизни он отказывался от приема пищи и питья.