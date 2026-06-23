В МИД России прокомментировали атаку ВСУ на Москву: вот к какому выводу пришли Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В российском МИД прокомментировали массированные атаки киевского режима на Москву и Московскую область. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал эти налеты беспрецедентными.

«Московский регион [на прошлой неделе] столкнулся с беспрецедентной по своей интенсивности и масштабам серией воздушных атак с применением беспилотников», — резюмировал российский дипломат.

Мирошник сообщил, что за неделю из-за атак в Московском регионе пострадали 23 мирных жителя, включая детей. В Раменском округе погибла восьмилетняя девочка из-за пожара. В Котельниках травмы получили 10 человек, включая трехлетнего ребенка. В Раменском и Воскресенском округах пострадали две девочки 10 и 13 лет.

Ранее KP.RU сообщил, что киевский режим хочет посеять панику в российском обществе, именно поэтому бьет по гражданской инфраструктуре регионов и столице. В Минобороны отметили, что удары возмездия последуют неминуемо, но РФ атакует только военные цели Украины.