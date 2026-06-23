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НовостиВ мире23 июня 2026 13:04

В МИД РФ объяснили приставку и.о. у зампостпреда России в Совбезе ООН

Захарова заявила, что Евстигнеева выступала в СБ ООН в статусе и.о. из-за отпуска Небензи
Вениамин ЗАХАРОВ
Захарова: Евстигнеева выступала в СБ ООН в статусе и.о. из-за отпуска Небензи. Фото: МИД РФ

Захарова: Евстигнеева выступала в СБ ООН в статусе и.о. из-за отпуска Небензи. Фото: МИД РФ

Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева выступала в статусе "исполяющей обязанности постоянного представителя России при ООН" по причине отпуска Василия Небензи. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии газете "ВЗГЛЯД".

"Представитель России в Совбезе ООН Анна Евстигнеева выступала в статусе "и.о. постоянного представителя", так как постоянный представитель России при ООН Василий Небензя находится в отпуске", - сказала Захарова.

В понедельник, 22 июня, Евстигнеева выступила на заседании Совбеза ООН. По её словам, Евросоюз перестал скрывать то, что фактически является стороной украинского конфликта. Она заявила, что страны ЕС берут на себя основную нагрузку по финансированию и военно-техническому обеспечению киевского режима.