Рябков: Москва отреагирует, если Запад использует замороженные активы РФ Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Использование Западом замороженных российских активов в целях, не согласованных с Москвой, будет являться прямым грабежом, на который последует реакция. Об этом 23 июня заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях форума «Примаковские чтения».

«Любое использование российских активов на цели, несогласованные с Российской Федерацией, это прямой грабеж», — сказал Рябков, отвечая на вопрос, не опасается ли Москва, что подход, применяемый к Ирану, будет использован и в отношении российских активов.

Он подчеркнул, что подобные действия категорически неприемлемы и недопустимы. А если это произойдет, Москва отреагирует на это.

Ранее KP.RU писал, что Арбитражный суд Москвы отказал бельгийской компании Euroclear в приостановлении принудительного взыскания 200 млрд евро по иску Центрального банка России. Иск был подан в начале декабря 2025 года на фоне заморозки российских активов в Европейском союзе и планов ЕС по их передаче третьим лицам.