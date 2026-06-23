Лавров напомнил Киеву о соглашении РФ и Белоруссии по безопасности СГ

Глава МИД РФ заявил, что Москва и Минск обязательно будут защищать свои границы Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россия и Белоруссия готовы исполнить все обязательства по обеспечению безопасности своих границ в рамках действующего договора о гарантиях безопасности Союзного государства. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии дипведомства.

Эту тему он поднял на фоне недавно озвученных угроз Владимира Зеленского в адрес Минска. По мнению дипломата, действия киевского режима сейчас нацелены на расширение географии конфликта. Зеленский делает все возможное, чтобы затянуть боевые действия.

Лавров напомнил, что с марта 2025 года действует соглашение между РФ и Белоруссией о гарантиях безопасности.

«В случае необходимости мы готовы предпринять весь комплекс мер, который предусмотрен договором, чтобы обеспечить безопасность нашего союзника и, разумеется, безопасность Союзного государства», - подчеркнул министр.

Ранее СК России установил личности причастных к атаке ВСУ на автобус с белорусскими детьми под Брянском. Ведомство выявило, что преступление совершили украинские военные под руководством командующего Силами беспилотных систем и начальника разведки.