В Одессе группа неизвестных пытается силой захватить храм канонической УПЦ Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

В Одессе группа неустановленных лиц предприняла попытку силового захвата храма в честь святого Александра Невского, который принадлежит канонической Украинской православной церкви. Об этом рассказали в Одесской епархии УПЦ.

Инцидент произошел 23 июня, злоумышленники пытались проникнуть внутрь здания. Других подробностей на данный момент нет.

Ситуация с попыткой захвата храма происходит на фоне систематического давления на Украинскую православную церковь. Специальный представитель главы МИД России по вопросам свободы вероисповедания Михаил Мелех заявил, что Украина в настоящее время является самым ярким мировым примером нарушения прав верующих. Дипломат отметил, что на Украине продолжаются нападки на священнослужителей и возбуждение против них уголовных дел.

По словам представителя МИД РФ, у клириков отнимают недвижимость и храмы, а сама церковь фактически находится на грани законодательного запрета.