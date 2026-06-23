Названа оптимальная норма мороженого для взрослых и детей

Для детей нормы еще строже – не более 100 граммов в день. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Мороженое остается одним из самых популярных летних десертов, но врачи напоминают, что даже любимое лакомство требует меры. Диетолог Анастасия Лебедева рассказала, сколько мороженого можно есть без вреда для здоровья. Об этом пишет RT.

«Для взрослых оптимальная норма составляет две-три порции в неделю, при этом разовая порция не должна превышать 100-200 г. Это связано с тем, что мороженое, особенно пломбир, содержит много сахара и жиров», – подчеркнула специалист.

По словам эксперта, при частом употреблении может привести к лишнему весу и другим проблемам со здоровьем. Особенно осторожными стоит быть людям с нарушениями обмена веществ, диабетом и заболеваниями ЖКТ.

Специалист добавила, что для детей нормы еще строже – не более 100 граммов в день, и важно, чтобы десерт не заменял полноценный прием пищи. При этом более легкой альтернативой могут стать фруктовый лед или йогуртовое мороженое, которые содержат меньше калорий и сахара.

Прежде агроэксперты объяснили, как отличить настоящее молочное мороженое от продукции с заменителями. В частности, специалисты отмечают, что в классическом пломбире по ГОСТу не должно быть растительных жиров.