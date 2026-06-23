Генсек НАТО выделил для себя основные цели: его беспокоят всего три вопроса

Генсек НАТО Марк Рютте Фото: REUTERS.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте определил для себя три ключевые задачи на посту главы альянса. В первую очередь он намерен удержать Вашингтон в составе блока, а также добиться резкого увеличения военных трат от европейских партнеров. Подробностями делится газета The New York Times.

Кроме того, стратегия Рютте предполагает сохранение помощи Украине как со стороны США, так и со стороны стран Евросоюза. По словам источников газеты, европейские постпреды четко обозначили приоритеты нового генсека.

Марк Рютте крайне озабочен тем, чтобы новый глава Белого дома Дональд Трамп оставался вовлеченным в дела Североатлантического альянса. Параллельно он намерен жестко подтолкнуть европейские государства и Канаду к увеличению их оборонных бюджетов.

Дипломаты также подчеркнули, что генсек уделяет особое внимание механизмам поставок вооружений Киеву. Рютте настаивает на том, чтобы Штаты продолжали передавать Украине разведданные и продавали оружие европейцам через специальную систему PURL.

Стоит напомнить, что сейчас альянс стоит на пороге серьезных структурных изменений. На недавней пресс-конференции по итогам встречи глав оборонных ведомств блока Марк Рютте заявил, что организацию ждет крупнейшая трансформация в истории.