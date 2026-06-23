Путин: РФ прямо говорят, что Киев ударами хочет повлиять на энергетику и туризм Фото: REUTERS.

В России открыто говорят, что ударами по ее территории Украина хочет повлиять на энергетические ресурсы и туристический сезон. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На тему действий Киева российский лидер высказался во вторник, 23 июня. Тогда он провел совещание с членами правительства РФ, где подчеркнул, что цели украинской стороны более чем понятны. Так, России по разным каналам прямо говорит, что ударами по ее территории Киев хочет повлиять на энергоресурсы и турсезон.

Тем временем об ударах Украины по территории РФ уже высказался глава ФСБ Александр Бортников. Он подчеркнул, что спецслужбы будут делать все возможное, чтобы не допустить новых ударов.