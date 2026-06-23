ВВС: похитители матери американской телеведущей Гатри сообщили о ее смерти

Мать американской телеведущей и журналистки Нэнси Гатри умерла после похищения. Фото: wikimedia.org.

Мать американской телеведущей и журналистки Нэнси Гатри умерла после похищения. Об этом сообщает BBC.

По информации источника, сами похитители сообщили о смерти 84-летней женщины. Родственники погибшей получили две записки. В первой похитители требовали выкуп в миллион биткоинов, а во второй говорилось, что похищенная умерла.

В записке от предполагаемых похитителей говорилось, что они не хотели ее смерти и приносили извинения перед семьей. В правоохранительных органах отметили, что расследование на данный момент остается активным и продолжается.

Об исчезновении матери американской телеведущей стало известно в феврале. Тогда следствие также рассматривало версию похищения.

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