Лавров оценил «умственное здоровье» представителей ЕС после их заявлений о Киеве

Министр иностранных дел Сергей Лавров Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией прокомментировал предложения лидеров Евросоюза по украинскому урегулированию. Он усомнился в их «умственном здоровье». Об этом российский дипломат сказал в заявлении ЕС по Украине.

«Вот просто прикиньте, как это выглядит с точки зрения репутации и умственного здоровья евросоюзовских лидеров, которые такие условия выдвигают», — резюмировал Лавров.

Он подчеркнул, что ЕС требуют немедленного прекращения огня, закрепления на линии боевого соприконсновения. Также Лаврова возмутило то, что европолитики просят Россию выплачивать репарации. И это на фоне того, что о возращении замороженных активов речи не идет. Другими словами, ЕС требует Россию признать поражение, подчеркнул Лавров.

Ранее KP.RU передал слова президента России Владимира Путина о том, что боевые действия на Украине рано или поздно закончатся. Лидер РФ отмечает, что они завершатся обязательно победой России. Однако Москва не отказывается и от мирного урегулирования конфликта путем переговоров.