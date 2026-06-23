Путин подписал указ о ежегодном проведении Кубка защитников Отечества Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин постановил, что с 2027 года каждый год будут проходить большие спортивные соревнования "Кубок защитников Отечества". В этих состязаниях смогут участвовать ветераны боевых действий и те, кто служил в армии, включая людей с ограниченными возможностями. Президент подписал соответствующий указ 23 июня 2026 года.

За победу на всероссийском этапе участникам будет вручаться приз президента России. Награда символизирует высокое признание спортивных достижений ветеранов боевых действий и военной службы.

Правительству РФ поручено создать оргкомитет для организации соревнований, утвердить регламент и обеспечить финансирование. Кубок включен в соответствующие планы. Цель - поддержка, социальная адаптация и физическая реабилитация ветеранов боевых действий и военной службы через адаптивный спорт.

Ранее KP.RU сообщил, что в школьную программу России могут включить фиджитал-спорт - занятия, одновременно проходящие в реальности и в виртуальном пространстве.