Врач назвал, кому вареная кукуруза может навредить

Здоровым людям вареная кукуруза полезна. Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вареная кукуруза считается полезным продуктом, но подходит она не всем. По словам диетолога Антона Полякова, в некоторых случаях ее употребление может быть нежелательным из-за особенностей здоровья. Об этом пишет aif.ru.

«В целом вареная кукуруза - хороший продукт, но у человека может быть непереносимость кукурузы, здесь нужно быть аккуратнее. Также может появиться аллергическая реакция», – отметил эксперт.

Медик пояснил, что осторожность стоит соблюдать людям с индивидуальной непереносимостью и аллергией, а также при наличии системных воспалительных процессов. В таких случаях кукуруза может не принести пользы и даже усугубить состояние.

При этом диетолог подчеркнул, что здоровым людям вареная кукуруза полезна. Она улучшает работу пищеварения и поддерживает сердечно-сосудистую систему благодаря клетчатке и калию. Также в ней содержатся антиоксиданты, которые помогают защищать зрение, а сложные углеводы дают длительное чувство сытости.

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