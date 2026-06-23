CNN: пилот сбитого над Ираном F-15 рассказал о странной группе беспилотников Фото: REUTERS.

Пилот американского истребителя F-15, сбитого над Ираном в апреле, рассказал о странной группе иранских беспилотников. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с итогами допроса летчика.

После спасения военный заявил, что видел несколько связанных между собой дронов. Они двигались как единая система и по форме напоминали медузу.

«Множество дронов, соединенных между собой и движущихся как одно целое, причем более мелкие дроны располагались под большими, словно ноги. Просто инопланетная история», — приводит CNN слова пилота.

По данным телеканала, рассказ летчика вызвал споры в американском разведсообществе. Ранее разведка США не располагала сведениями о наличии у Ирана подобной технологии, которую называют сетевым взаимодействием. Некоторые первые оценки допускали, что такая группа беспилотников могла сыграть роль в уничтожении самолета, однако расследование причин крушения продолжается.

Немногим ранее Иран покинул переговоры с США в Швейцарии. По данным KP.RU, причиной стали новые угрозы президента Дональда Трампа в адрес Тегерана. После этого ситуация вокруг американо-иранского диалога снова стала более напряженной.