Бортников: Спецслужбы сделают все возможное, чтобы покарать Киев за атаки на РФ, фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Российские спецслужбы предпринимают все меры, чтобы покарать всех причастных в Киеве к нападениям на Россию и ее граждан, а также предотвратить дальнейшие атаки. Об этом сообщил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников в интервью ИС «Вести».

«Работа ведется постоянно, в круглосуточном режиме. Мы не пропустим, конечно же, и будем делать все зависящее от нас, чтобы предотвратить, не допустить, конечно же, наказать», - заявил глава ФСБ.

Однако также Бортников заявил, что нынешний узурпатор власти на Украине, глава киевской хунты Владимир Зеленский - террорист. Но на данный момент попросту нет других лиц для диалога. Российская сторона учитывает эти непростые обстоятельства.

Ранее KP.RU сообщил, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству сделать все возможное, чтобы свести к нулю последствия терактов ВСУ.