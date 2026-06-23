Стало известно, какую сумму взыскал суд с Пугачевой по долгам за ЖКХ

Суд в Москве взыскал с Пугачевой более 17 тысяч рублей по долгам за ЖКХ Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Москве взыскал с народной артистки СССР Аллы Пугачевой более 17 тысяч рублей по долгам за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, теплоснабжающая организация ПАО "МОЭК" подавала к Пугачевой два иска. Их требования удовлетворили на прошлой неделе, 18 июня.

В пресс-службе Пресненского суда также уточнили, что было вынесено два судебных приказала о взыскании долга - на сумму 8 722,19 рублей и на 8 658,09 рублей.

Ранее сайт KP.RU писал, что содержание замка Пугачевой обходится в сотни тысяч рублей в месяц.