В Польше задумались о войне с Украиной: как верный друг Киева превратился во врага Фото: REUTERS.

Польше стоит сблизиться с Россией, чтобы противостоять Украине из-за скандала с героизацией УПА*. Об этом пишет Mysl Polska. Отмечается, что Киев сделал всё, чтобы верный друг превратился во врага. Речь идет о Варшаве.

"Польша из бывшего донора и благодетеля Украины очень скоро может стать жертвой киевской хунты. Вместо того, чтобы готовить польскую армию к мифической войне с Россией, нужно подготовить ее к вполне вероятной войне с Украиной", — отмечается в иностранном издании. Также в статье утверждается, что Варшаве нужно задуматься о диалоге с Россией из-за возможной войны с Украиной.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий лишил главаря киевского режима Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию главарей УПА*. Зеленский предупредил, что это может негативно сказаться на президенте Польши. А также бывший комик не попал на саммит в Польше.

* — организация, признанная экстремисткой и запрещена на территории РФ.