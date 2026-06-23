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НовостиВ мире23 июня 2026 14:40

Туск не поддержал решение президента Польши лишить Зеленского ордена Белого орла

Премьер Польши заявил, что не будет участвовать в процессе лишения Владимира Зеленского высшей награды страны
Анна АДАМАЙТЕС
Туск не поддержал решение президента Польши лишить Зеленского ордена Белого орла

Туск не поддержал решение президента Польши лишить Зеленского ордена Белого орла

Фото: REUTERS.

Премьер-министр Польши Дональд Туск не поддержал решение президента Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды республики. Об этом он заявил на заседании правительства.

Премьер раскритиковал как решение Украины присвоить воинским частям имена «Героев УПА»*, так и последовавшую за этим реакцию президента, который инициировал лишение главаря киевского режима ордена. По словам Туска, оба этих шага являются «плохими и ненужными».

«Я не буду в этом участвовать никоим образом», - сказал Туск, тем самым оставив орден при Зеленском. Дело в том, что согласно конституции Польши, решение президента о лишении награды нуждается в контрасигнации — обязательной подписи премьера. Без поддержки Туска процедура не может быть завершена.

Напомним, Навроцкий инициировал этот шаг после того, как Украина присвоила воинским частям почетные наименования, связанные с УПА*, что вызвало критику Варшавы.

Ранее KP.RU сообщал, что Туск призвал Киев взять на себя ответственность за героизацию нацистов УПА* и заявил, что украинские аргументы не убеждают Варшаву, а «мяч на стороне Украины».

* организация, признанная в России экстремистской и запрещенная на территории страны