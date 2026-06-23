Туск не поддержал решение президента Польши лишить Зеленского ордена Белого орла Фото: REUTERS.

Премьер-министр Польши Дональд Туск не поддержал решение президента Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды республики. Об этом он заявил на заседании правительства.

Премьер раскритиковал как решение Украины присвоить воинским частям имена «Героев УПА»*, так и последовавшую за этим реакцию президента, который инициировал лишение главаря киевского режима ордена. По словам Туска, оба этих шага являются «плохими и ненужными».

«Я не буду в этом участвовать никоим образом», - сказал Туск, тем самым оставив орден при Зеленском. Дело в том, что согласно конституции Польши, решение президента о лишении награды нуждается в контрасигнации — обязательной подписи премьера. Без поддержки Туска процедура не может быть завершена.

Напомним, Навроцкий инициировал этот шаг после того, как Украина присвоила воинским частям почетные наименования, связанные с УПА*, что вызвало критику Варшавы.

Ранее KP.RU сообщал, что Туск призвал Киев взять на себя ответственность за героизацию нацистов УПА* и заявил, что украинские аргументы не убеждают Варшаву, а «мяч на стороне Украины».

* организация, признанная в России экстремистской и запрещенная на территории страны