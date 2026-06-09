Туск призвал Киев взять ответственность за героизацию нацистов УПА* Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина должна взять на себя ответственность за героизацию нацистов Украинской повстанческой армии* . Об этом он сказал журналистам.

«Я приложил усилия, чтобы украинская сторона предприняла инициативу и приняла на себя ответственность за этот кризис, а также способы выхода из этого кризиса», — сказал Туск, отметив, что пытается убедить Киев в том, что «мяч на их стороне». При этом польский премьер подчеркнул, что украинские аргументы не убеждают Варшаву.

В конце мая Владимир Зеленский участвовал в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и присвоил подразделению ВСУ имя «Героев УПА*». Это вызвало напряженность в польско-украинских отношениях на фоне нерешенного вопроса о трактовке Волынской резни.

KP.RU также писал, что Зеленский после дипломатического скандала с Варшавой перестал пользоваться аэропортом Жешув в Польше как перевалочным пунктом для зарубежных поездок. Причиной стало охлаждение отношений после критики Туском героизации УПА*, который заявил, что теперь между странами будет не эмпатия, а жесткий бизнес.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России