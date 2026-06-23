Путин: Киев пытается произвести впечатление сильных позиций для переговоров

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Глава России Владимир Путин отметил, что Киев стремится создать имидж сильных позиций перед началом переговорного процесса. Но реальность на поле боя далека от желаний украинских властей. Именно поэтому Киев предпринимает террористические методы и срывается на мирном населении.

«Все, что делается на этом направлении, этим самым киевском режимом, о котором я только что сказал, делается только с одной целью - создать для себя благоприятные условия в случае начала или, точнее, возобновления прерванных по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций», — рассказал глава государства во время совещания с правительством РФ.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия не отступит от своих целей в СВО. Боевые действия закончатся победой Москвы, в этом уверен президент РФ.