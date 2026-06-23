Новак: Ситуация на топливном рынке непростая, но контролируемая Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На данный момент ситуация на российском топливном рынке действительно непростая. Однако она находится под контролем. Об этом заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак.

На тему ситуации с топливом политик высказался во вторник, 23 июня. Тогда он выступил с речью, в ходе которой подчеркнул, что поводов для паники нет. Так, ситуация на топливном рынке, отметил Новак, остается непростой, но контролируемой. Правительство принимает меры для улучшения ситуации.

Тогда же он высказался о возможных будущих действиях Правительства. По его словам, рассматривается полный запрет на экспорт дизельного топлива. Однако окончательное решение на данный момент, судя по всему, еще не принято.