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НовостиПолитика23 июня 2026 15:02

Новак: власти РФ рассматривают возможность полного запрета на экспорт дизтоплива

Оперштаб с участием нефтяных компаний и федеральных органов власти проводится ежедневно, заявил Новак
Вениамин ЗАХАРОВ
Новак: власти РФ рассматривают возможность полного запрета на экспорт дизтоплива

Новак: власти РФ рассматривают возможность полного запрета на экспорт дизтоплива

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские власти изучают возможность ввода полного запрета на экспорт дизельного топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, в ежедневном режиме проводится оперативный штаб с участием нефтяных компаний и федеральных органов власти.

"Что уже на сегодня сделано? Во-первых, введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива", - заявил Новак.

Крмое того, Новак заявил, что плановые ремонты на российских НПЗ на данный момент перенесены на более поздние сроки, загрузка предприятий максимально увеличена.

Ранее сайт KP.RU писал, что ситуация на российском топливном рынке на данный момент действительно непростая. Однако, как подчеркнул Новак, она находится под контролем.