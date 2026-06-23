Хуснуллин: правительство проработало меры поддержки туризма в Крыму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин заявил, что кабинет министров РФ совместно с регионами проработал комплекс мер по поддержке туристической отрасли Крыма.

В ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства вице-премьер также констатировал снижение турпотока на полуостров. По его словам, в 2025 году, несмотря на попытки противников препятствовать отдыху в регионе, турпоток вырос до 7,4 млн человек с 6,3 млн в 2024-м, однако с учетом текущей ситуации активность путешественников пошла на спад. Хуснуллин уточнил, что 75% отдыхающих добираются до Крыма на личных автомобилях, оставшиеся 25% используют общественный транспорт.

Ранее KP.RU писал, что в Крыму с 22 июня по 1 сентября ввели временный запрет на бронирование мест и размещение детских групп в лагерях, отелях и гостевых домах. Глава республики Сергей Аксенов тогда пояснил, что ограничения продиктованы вопросами безопасности и необходимы для защиты детей в сложившейся ситуации.