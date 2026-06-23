Глава «Укрпочты» Смилянский назвал свое увольнение непечатным словом

Глава «Укрпочты» Игорь Смилянский резко отреагировал на свое увольнение, назвав его чушью. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава «Укрпочты» Игорь Смилянский резко отреагировал на свое увольнение, назвав его чушью. Отмечается, что он написал слово, которое цензура не пропустит ни в одно СМИ.

«Считаю ли я это решение взвешенным? Конечно, нет. Если говорить на моем языке – это полная...» — написал Смилянский в своих социальных сетях.

Он отметил, что речь идет о заявлении силовых структур Украины якобы о том, что он использовал служебное положение для сведения счетов.

НБУ признал Смилянского профнепригодным, отстранил от должности и обязал найти нового руководителя «Укрпочты» в течение двух месяцев. Но это уже не первый скандал с главой «Укрпочты». Смилянский жестко ответил украинцам, которые были недовольны его зарплатой. К сведению, он получал более 1,5 млн рублей в месяц.