Путин назвал четыре основы переговоров с Киевом: в чем они заключаются

Президент России Владимир Путин назвал четыре основы, на которые будет ориентироваться Москва в случае начала прямых переговоров с Украиной. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Президент России Владимир Путин назвал четыре основы, на которые будет ориентироваться Москва в случае начала прямых переговоров с Украиной. Однако это лишь один из раскладов, и РФ будет исходить из того, что есть. Включая возможность доведения специальной военной операции до полного завершения.

По словам главы государства, при проведении переговоров с киевским режимом Россия будет учитывать следующие базовые аспекты: реалии на земле; результаты предыдущих переговорных сессий; итоги переговоров России и США в Анкоридже; изложенные МИД России в 2024 году принципы.

При этом упираться в одни переговоры Россия не будет, считает Путин, и намерена уверенно двигаться вперед по всем направлениям.

Ранее KP.RU сообщил, что Украина стремится создать образ сильных позиций перед переговорами. Однако Путин считает, реальность на фронте не соответствует этим желаниям, Украина все чаще прибегает к терактам.

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