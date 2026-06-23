В работе нейросети Claude произошел сбой в работе 23 июня Фото: Ольга ЮШКОВА.

В работе нейросети Claude произошел сбой 23 июня. Об этом говорится на сервисе Downdetector.

Claude работает нестабильно: за 20 минут пользователи со всего мира подали более 8 тысяч жалоб. Разработчики знают о проблеме и решают её.

Жалобы на работу Claude поступают регулярно в течение дня. Пользователи сталкиваются с проблемами: не открывается мессенджер, не грузится приложение и другие технические неполадки. Подобные жалобы возникают и при работе ИИ-бота.

Наибольшее количество обращений поступило из Санкт-Петербурга (8%), Свердловской области (8%), Москвы (6%), Московской области (6%). Также отмечается, что больше всего пользователей жалуются на сервисы, работая на ПК, а не в мобильных версиях.

Ранее KP.RU сообщил, что это уже не первый сбой в работе чат-бота Claude AI. В последний раз россияне жаловались на сервис 18 июня 2026 года, спустя несколько дней стабильной работы проблема повторилась.