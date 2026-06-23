Поручение Путина после атак ВСУ, сближение Польши с РФ и спасение певца Юкавского: главные события 23 июня

Владимир Путин поручил свести к нулю последствия атак украинских БПЛА Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с правительством РФ дал указание о последствиях ударов украинских дронов по гражданским объектам. Задача, поставленная главой государства, - минимизировать последствия нападений украинских боевиков на объекты в России.

«Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно принять дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий», - заявил президент.

Путин подчеркнул, что ответственность за нейтрализацию этих угроз возлагается, прежде всего, на Министерство обороны и другие силовые структуры. Следовательно, ожидается усиление полномочий силовых ведомств и армии в спектре обороны территорий от беспилотников.

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