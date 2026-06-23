В Таиланде ищут пропавшего россиянина, в поисках участвуют волонтеры Фото: Анна МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Молодой человек, прилетевший в Таиланд в апреле, исчез. Поисковики считают, что он искал работу для оплаты учебы своей девушки, но попал в рабство в Мьянме.

«По всей видимости, парень искал высокую зарплату и попался на черных агентов скам-центра», — рассказал руководитель российских волонтеров Светлана Шерстобоева в интервью РИА Новости.

Отмечается, что россиянин вышел на связь со своей девушкой. Он прислал СМС несколько дней назад, где сообщил, что живой, но его поят наркотиками и он постоянно чувствует слабость. На основании этого сообщения поиски продолжаются.

Ранее KP.RU сообщил, что это не первый случай, когда в Таиланде пропадают люди. Отмечается, что была найдена россиянка, она довольно обеспечена и в заработке не нуждалась. Однако несколько дней не выходила на связь с родственниками, а когда ее нашли, она несла какую-то бессмыслицу.