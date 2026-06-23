Генсек ООН Антониу Гуттериш Фото: REUTERS.

ООН эвакуирует более 11 тысяч моряков с Ближнего Востока. Эвакуация пройдет при сотрудничестве с Ираном, Оманом, США и прибрежными странами. Об этом рассказал генсек ООН Антониу Гуттериш.

До этого иранский постпред при ООН Али Бахрейни заявил, что Ормузский пролив открыт для коммерческих судов без сборов. Со стороны США тоже нет никаких ограничений по продвижению в Ормузском проливе.

Однако сделка США и Ирана еще не заключена. Мирные переговоры были сорваны в Женеве. Это произошло после того, как Израиль нанес серию ударов по Ливану. Тегеран отметил, что считает переговоры в этой ситуации неприемлемыми. Ирану важно обезопасить Ливан от будущих атак. США возложили отвественность за срыв переговров на Иран, а не на Израиль.