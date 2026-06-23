Рокировка земель и сел: почему Узбекистан, Киргизия и Казахстан меняются территориями

После завершения демаркации границы около 2,5 тыс. жителей двух узбекских сел получили гражданство Киргизии. Фото: Matthias Toedt/dpa-Zentralbild/Global Look Press

После завершения демаркации границы около 2,5 тыс. жителей двух узбекских сел получили гражданство Киргизии. Эти населенные пункты перешли в юрисдикцию Киргизии. Об этом сообщил в социальных сетях пресс-секретарь президента Узбекистана Аскат Алагозов.

«На сегодняшний день в рамках демаркации государственной границы с Республикой Узбекистан два населенных пункта вместе с их жителями (примерно 2 500 человек), ранее относившиеся к территории Узбекистана, перешли в состав Кыргызской Республики», - сказал он.

Уточняется, что речь идет о селах Чонгара и Таш-Тобо, которые ранее входили в состав Ферганской области Узбекистана. В них проживают этнические киргизы.

Киргизия и Узбекистан завершили делимитацию и демаркацию границы 27 января 2023 года. Киргизии передали 19 тыс. га спорных территорий, Узбекистану - 4,5 тыс. га, включая Кемпир-Абадское водохранилище, управление которым будет паритетным. В обмен на села для получения гражданства Киргизией, Узбекистан получил равноценные земли для строительства автодороги, соединяющей Баткен и Айдаркен.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия и Узбекистан намерены вместе работать над укреплением продовольственной безопасности.