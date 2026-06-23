Путин: удары ВСУ по детям усиливают мотивацию российских военных

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Атаки ВСУ на детей усиливают решимость российских военных. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством страны. Российский лидер заявил, что действия Киева не изменят ход СВО.

«Более того, я думаю, что вот такие выпады, особенно удары по детям, конечно, только стимулируют наших бойцов на поле боя выполнять те задачи, которые перед ними ставит страна. Потому что они видят и понимают, с кем нам приходится иметь дело», — резюмировал глава России в своем выступлении.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России назвал киевский режим неонацистским. Он подчеркнул, что ничего подобного история не видела со времен Второй мировой войны. Путин подчеркнул, что Россия придерживается своих первоначальных целей и задач. Глава России уверен, что СВО завершится и завершится победой российских войск.