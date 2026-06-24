Какие мужчины нравятся Полине Гагариной: откровения подруг

Подруги Полины Гагариной рассказали о ее романе с Сергеем Сметаниным, фото: Литвинова Екатерина

Долгое время популярная российская певица Полина Гагарина скрывала роман со своим менеджером - Сергеем Сметаниным. Однако недавно, кажется, звезда перестала скрывать свои нежные чувства к этому человеку. KP.RU побеседовал с подругами артистки на эту тему, и среди прочего они раскрыли, какие мужчины нравятся Гагариной.

«Она любит таких брутальных мужчин с бородой», - отметили наши собеседницы.

Сказано это было в контексте обсуждения, конечно, Сметанина. Подруги Гагариной подчеркнули, что Сергей - вежливый, обходительный, не заносчивый. В сочетании с привлекательной для певицы внешностью он очень быстро завоевал ее внимание.

При этом подруги певицы отмечают, что Сметанин всегда находился в тени своих певиц, ведь Гагарина не первая артистка, с которой он работает. Но его, кажется, устраивает такая роль второго плана, и он намеренно держится скромно и в стороне.

Ранее KP.RU сообщил, что Полина Гагарина приехала на премию Муз-тв в сопровождении Сергея Сметанина.