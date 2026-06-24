Сергей и Полина появились вместе на недавней премии МУЗ-ТВ. Фото: Persona Stars

Прошлой весной появились слухи о том, что Полина Гагарина рассталась с любимым мужчиной - танцором своего коллектива Стасом Миковым. Певица перестала выкладывать в соцсетях совместные фотографии с ним, и это совпало с появлением у нее нового концертного директора Сергея Сметанина. Больше года Гагарина и Сметанин тщательно скрывали свой роман. Но недавно папарацци запечатлели, как 39-летняя артистка на улице нежно обнимает своего 36-летнего директора.

Полина Гагарина приехала на премию Муз-тв с новым возлюбленным Сергеем Сметаниным

«Сразу понравился внешне»

- Миков по-прежнему работает танцором в коллективе Полины, у них сохранились хорошие дружеские отношения. Но он с головой ушел в свое хобби: называет себя в соцсетях «телесным терапевтом» и «шаманом», - рассказали KP.RU приятели танцора.

Пару недель назад певица опубликовала в своем блоге загадочное фото: Полина держит большой букет цветов, а на ее ножке лежит крепкая мужская рука. «Моя любовь», - нежно подписала снимок артистка.

На недавней премии МУЗ-ТВ Сергей Сметанин не отходил от Гагариной ни на шаг, но на красной дорожке фотографироваться с ней не стал. Полина, получившая в этот вечер награду в номинации «Лучшая cover-версия» за песню «Один в поле воин», позировала репортерам вместе с Сергеем Лазаревым, с которым недавно выпустила дуэт «Хеппи-энд».

С новым возлюбленным Гагарину познакомил ее бывший продюсер Константин Меладзе. Раньше Сметанин был концертным директором его жены - певицы Веры Брежневой.

- Сергей и Полина быстро сблизились, он ей сразу понравился внешне. Она любит таких брутальных мужчин с бородой, - поведали KP.RU подруги Гагариной. - Плюс ко всему Сергей вежливый и не заносчивый, его очень уважают коллеги по цеху. Сметанин всегда был в тени своих певиц (он также работал с Нюшей, Еленой Темниковой и Юлией Чичериной. - Ред.) и даже рядом с Полиной, несмотря на их служебный роман, держится уверенно, но очень скромно. Он не из тех звездных кавалеров, которые будут направо и налево пиариться на своих пассиях.

Новый возлюбленный Полины Гагариной: Кто такой Сергей Сметанин

Что же известно о новом мужчине певицы? Сметанин - выпускник Московского государственного лингвистического университета (бывший университет имени Мориса Тереза). Обязанности директора певицы он совмещает с работой барабанщика и тур-менеджера в различных рок-группах.

После того как Сметанин начал работать с Гагариной, его жена Лиза подала на развод. Фото: Личная страница Сергея Сметанина в соцсети

- Сергей начинал карьеру в коллективе певицы Нюши. Там он познакомился со своей женой Лизой. Вот такой служебный роман. Лиза - красивая, стройная блондинка, одного типажа с Полиной, - рассказала KP.RU приятельница Сметанина. - Лиза ровесница Сережи, они были вместе много лет. Сначала она танцевала в команде Нюши. Потом Сметанин стал директором Веры Брежневой, а Лиза устроилась танцевать к Сереже Лазареву. Затем она решила переехать из Москвы в Петербург. Она бросила танцы и увлеклась современным искусством, дизайном и живописью. Несмотря на переезд в Питер, они с Сережей были парой, просто их обычный брак стал гостевым. Они встречались по выходным и проводили вместе отпуск. Все изменилось, когда Сергей стал работать с Полиной Гагариной. Он влюбился и сделал выбор в пользу Полины.

В подтверждение этих слов мы нашли на портале мировых судей свидетельство о разводе Сметанина и его бывшей супруги. Судя по документу, на развод подала Елизавета. Видимо, приняла такое решение, узнав о романе мужа со знаменитостью. Поскольку у супругов не было общих детей, уже через месяц, в июле 2025 года, пару официально развели.

КСТАТИ

Личная жизнь Полины Гагариной

Полина Гагарина дважды была замужем. В первый раз она сыграла свадьбу в 2007 году с актером Петром Кисловым, вскоре у них родился сын Андрей. Когда мальчику было три года, его родители развелись.

Во второй раз артистка вышла замуж в 2014-м. Тогда мужем Полины стал звездный фотограф Дмитрий Исхаков. В 2017 году у них родилась дочь Мия, но и этот брак распался. Пять лет назад Гагарина объявила о разводе с Исхаковым. Бывшие супруги долгое время конфликтовали и общались через адвокатов. Но потом ради общей дочери помирились и сейчас прекрасно ладят. Исхаков часто гостит у Гагариной в ее большом загородном доме в Подмосковье, где проводит много времени, общаясь с дочкой и сыном Полины, который за эти годы стал ему родным.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

После разрыва с Исхаковым Гагарина встречалась с музыкальным продюсером Владимиром Чиняевым, но близким человеком для певицы он не стал, их роман был мимолетным. После него артистка внезапно влюбилась в своего танцора Стаса Микова, который на тот момент уже более пяти лет работал в ее коллективе. По слухам, Полина отбила его у своей приятельницы - танцовщицы Оксаны Стратулат. Судя по всему, в этот раз история снова повторяется.

Тогда Оксана не стала устраивать из семейной драмы публичный скандал, скупо прокомментировав уход мужа к звезде в соцсетях.

«Друзья! Я понимаю, что вы переживаете, и спасибо, что пишете… Но последнее, в чем я сейчас нуждаюсь, - разговоры о семье. Это личное», - написала экс-супруга Микова в своем блоге.

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