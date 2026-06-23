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НовостиПолитика23 июня 2026 17:32

Владимир Путин вручил орден Жукова Президентскому полку

В Георгиевском зале Кремля Путин вручил награду Президентскому полку
Вениамин ЗАХАРОВ
Владимир Путин вручил орден Жукова Президентскому полку

Владимир Путин вручил орден Жукова Президентскому полку

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин вручил орден Жукова Президентскому полку ФСО России в Георгиевском зале Кремля.

Верховный главнокомандующий прикрепил знак ордена к знамени полка под звуки торжественного марша в присутствии выстроившихся в зале воинской славы России кремлевцев.

В свою очередь военнослужащие президентского полка, которые отмечают свое 90-летие, встретили высокую награду троекратным "ура".

Ранее сайт KP.RU писал, что Путин присудил ректору Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктору Садовничему государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2025 год. Также глава государства вручил Звезды Героев России участникам специальной военной операции (СВО).

Как писал KP.RU, Владимиру Путину доложили, что происходит с ценами на бензин в России. Для исправления ситуации принято восемь мер.