Владимир Путин вручил орден Жукова Президентскому полку Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин вручил орден Жукова Президентскому полку ФСО России в Георгиевском зале Кремля.

Верховный главнокомандующий прикрепил знак ордена к знамени полка под звуки торжественного марша в присутствии выстроившихся в зале воинской славы России кремлевцев.

В свою очередь военнослужащие президентского полка, которые отмечают свое 90-летие, встретили высокую награду троекратным "ура".

Ранее сайт KP.RU писал, что Путин присудил ректору Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктору Садовничему государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2025 год. Также глава государства вручил Звезды Героев России участникам специальной военной операции (СВО).

Как писал KP.RU, Владимиру Путину доложили, что происходит с ценами на бензин в России. Для исправления ситуации принято восемь мер.